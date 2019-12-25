"Ленэнерго" оспорит в суде уничтожение граффити с Бодровым и Цоем

Депутат Алексей Цивилев готов предоставить необходимую юридическую поддержку в решении вопроса.

"Россети Ленэнерго" ответили на запрос депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева, который попросил предоставить административные протоколы с требованием закрасить с подстанций портреты Зины Портновой, Сергея Бодрова и Виктора Цоя. Организация планирует обжаловать решение ГАТИ в суде. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что ГАТИ обязало "Ленэнерго" удалить с трансформаторных будок портреты Зины Портновой, Сергея Бодрова и Виктора Цоя. В противном случае организацию ждет крупный штраф. С просьбой защитить рисунки художников HoodGraff к Цивилеву обратились жители Кировского района, где находится улица Зины Портновой и мемориальная доска в память о подвиге ленинградской школьницы.

"Ленэнерго" направило исковые заявления на обжалование решений ГАТИ 17 сентября. Цивилев заявил, что готов предоставить необходимую юридическую поддержку в решении вопроса.

Ранее мы публиковали большое интервью с руководителем HoodGraff Артемом Буржем. Подробности по ссылке.

Фото: ВКонтакте / HoodGraff