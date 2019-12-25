В Шлиссельбурге и Коммунаре благоустроили памп-трек и деревянную набережную

Оба проекта были воплощены по просьбе местных жителей.

Благоустройство общественных территорий набирает обороны в Ленобласти. Уже сегодня, 14 сентября, пройдёт открытие сэкстрим-парка в Шлиссельбурге (Кировский район) и деревянной набережной в Коммунаре (Гатчинский район). Об этом сообщили в Telegram-канале областного правительства.

Так, новый памп-трек был благоустроен у детского сада "Теремок" в Шлиссельбурге . Его торжественно откроют вечером, в 17:00. Рядом на мете заболоченного пустыря подрядчик разместил площадки с качелями, горками и беседками. Пространство окружено липами, туями и шалфем.

Кроме того, прошло обновление набережной реки Ижора в Коммунаре. Там возвели деревянные дорожки со смотровыми площадками, качелями и шезлонгами. Кроме того, в 16:00 состоится открытие спортивной площадки, "городской гостиной" и нескольких пешеходных пространств.

Ранее мы сообщили о том, что в Толмачево благоустроили территорию возле памятника революционеру Николаю Толмачеву.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти; Администрация МО Город Шлиссельбург