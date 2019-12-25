Памфилова заявила, многодневное голосование Думу будет зависеть от эпидситуации

Сейчас говорить о многодневном голосовании на выборах в Госдуму преждевременно.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, вопрос о многодневном голосовании на выборах в Государственную Думу в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Памфилова подчеркнула, что Центризбирком законом наделён правом определять длительность голосования. Выборы не могут длиться больше трёх дней. По словам Памфиловой, сейчас говорить о многодневном голосовании на выборах в Госдуму преждевременно.

Ранее мы писали, что ЦИК к 2022 году создаст цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы".