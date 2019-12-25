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Памфилова заявила, многодневное голосование Думу будет зависеть от эпидситуации
Сегодня, 14:45
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matveyvn

Памфилова заявила, многодневное голосование Думу будет зависеть от эпидситуации

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Сейчас говорить о многодневном голосовании на выборах в Госдуму преждевременно.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, вопрос о многодневном голосовании на выборах в Государственную Думу в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Памфилова подчеркнула, что Центризбирком законом наделён правом определять длительность голосования. Выборы не могут длиться больше трёх дней. По словам Памфиловой, сейчас говорить о многодневном голосовании на выборах в Госдуму преждевременно.

Ранее мы писали, что ЦИК к 2022 году создаст цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы".

Теги: выборы, памфилова, цик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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