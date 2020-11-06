ЦИК к 2022 году создаст цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы"

ЦИК планирует к 2022 году создать новую цифровую платформу, которая заменит государственную автоматизированную систему "Выборы". Об этом на встрече с президентом России рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Ключевой момент, который на перспективу. Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ
Элла Памфилова, глава ЦИК России
Чиновница объяснила, что ЦИК переведет на принципиально новые методы работы избирательные комиссии. По словам Памфиловой, это делается ради удобства и в целях интересов самих избирателей. Представитель ведомства поблагодарила Владимира Путина за поддержку работы на выборах. Она уточнила, что на сентябрьском голосовании функционировали видеонаблюдение, QR-коды, приложение "Мобильный избиратель".
ЦИК предложил развести учебный и избирательный процессы.
Видео: YouTube / Россия 24
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