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Памфилова сообщила о 15 тысячах атак на ресурсы ДЭГ

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Глава ЦИК напомнила об онлайн-голосовании в регионах.

Центральная избирательная комиссия России с 23:00 7 сентября по 8:00 9 сентября заблокировала 15 528 атак на онлайн-ресурсы дистанционного электронного голосование. При этом подавляющее большинство из них идет из-за рубежа.  Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделала глава ЦИК Элла Памфилова. 

С 23 часов 7 сентября по 8:00 утра 9 сентября, то есть сегодня, было заблокировано 15 528 атак на ресурсы ДЭГ. В основном это на сайт vybory.gov.ru – 14 197 атак.

Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Впресс-службе ЦИК добавили, что 579 атак было заблокировано специалистами по сайту stat.vybory.gov.ru, еще 752 – на edg.gov.ru. Сейчас фиксируется аблюдается низкий уровень web-атак на периметр ДЭГ.

Памфилова пригласила зарубежных наблюдателей на президентские выборы.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"
 

Теги: выборы, голосование, дэг, регионы, цик, элла памфилова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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