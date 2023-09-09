Памфилова сообщила о 15 тысячах атак на ресурсы ДЭГ

Глава ЦИК напомнила об онлайн-голосовании в регионах.

Центральная избирательная комиссия России с 23:00 7 сентября по 8:00 9 сентября заблокировала 15 528 атак на онлайн-ресурсы дистанционного электронного голосование. При этом подавляющее большинство из них идет из-за рубежа. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделала глава ЦИК Элла Памфилова.

С 23 часов 7 сентября по 8:00 утра 9 сентября, то есть сегодня, было заблокировано 15 528 атак на ресурсы ДЭГ. В основном это на сайт vybory.gov.ru – 14 197 атак. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Впресс-службе ЦИК добавили, что 579 атак было заблокировано специалистами по сайту stat.vybory.gov.ru, еще 752 – на edg.gov.ru. Сейчас фиксируется аблюдается низкий уровень web-атак на периметр ДЭГ.

Памфилова пригласила зарубежных наблюдателей на президентские выборы.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"

