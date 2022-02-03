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Памфилова пригласила зарубежных наблюдателей на президентские выборы

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Глава ЦИК пригласила иностранцев посетить выборы главы государства в России.

Глава Центральной избирательной комиссии Россия Элла Памфилова пригласила принять участие в наблюдении за выборами российского главы государства  зарубежных экспертов, в том числе тех, которые сейчас работают на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Чиновница выразила благодарность тем зарубежным представителям, кто решился приехать и лично увидеть избирательный процесс в новых регионах страны.

Я заранее приглашаю вас, если вы выразите такое пожелание, приехать к нам в качестве международных наблюдателей на выборы президента, которые состоятся в марте будущего года. И поучаствовать в международной конференции по электоральным современным процессам, которая будет проходить в это же время.

Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: иностранные наблюдатели, президентские выборы, цик, элла памфилова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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