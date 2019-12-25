Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по поправкам в Конституции. Её слова передают "РИА Новости".
Она отметила, что во время голосования будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые должны защищать здоровье граждан.
Все необходимые мероприятия будут выполнены.
Элла Памфилова, председатель Центризбиркома
Она подчеркнула, что здоровье и жизнь граждан России "в приоритете" и ЦИК сделает "на этом акцент".
Ранее Путин объявил 24 июня и 1 июля нерабочими днями.
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