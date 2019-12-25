  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по поправкам в Конституции
Сегодня, 12:52
189
matveyvn

Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по поправкам в Конституции

0 0

Будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по поправкам в Конституции. Её слова передают "РИА Новости".

Она отметила, что во время голосования будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые должны защищать здоровье граждан.

Все необходимые мероприятия будут выполнены.

Элла Памфилова, председатель Центризбиркома

Она подчеркнула, что здоровье и жизнь граждан России "в приоритете" и ЦИК сделает "на этом акцент".

Ранее Путин объявил 24 июня и 1 июля нерабочими днями.  

 

Теги: голосование по поправкам, конституция, памфилова, центризбирком
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии