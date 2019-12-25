Будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по поправкам в Конституции. Её слова передают "РИА Новости".

Она отметила, что во время голосования будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые должны защищать здоровье граждан.

Все необходимые мероприятия будут выполнены. Элла Памфилова, председатель Центризбиркома

Она подчеркнула, что здоровье и жизнь граждан России "в приоритете" и ЦИК сделает "на этом акцент".

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