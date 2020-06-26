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Памфилова призвала серьезнее подходить к голосованию на придомовых территориях

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Она призвала коллег "не давать повода" усомниться в отсутствии нарушений при голосовании по поправкам.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова призвала избиркомы серьезнее подходить к голосованию на придомовых территориях.

Поводом стало видео из Владивостока, выложенное в социальные сети в четверг. На нём видно, что урна для голосования находится в багажнике автомобиля, припаркованного в одном из дворов города.

Прошу всех коллег - возьмите под личный контроль все голосование, которое проходит на придомовых территориях.

Элла Памфилова, председатель Центризиркома РФ

Она призвала коллег "не давать повода" усомниться в отсутствии нарушений при голосовании по поправкам.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Будаев подтвердил, что придомовое голосование во дворе во Владивостоке соответствовало закону, так как оно было зарегистрировано и там присутствовал наблюдатель.

Ранее Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями.

Видео: Вконтакте / NR

Теги: голосование по поправкам, памфилова, цик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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