Памфилова призвала серьезнее подходить к голосованию на придомовых территориях

Она призвала коллег "не давать повода" усомниться в отсутствии нарушений при голосовании по поправкам.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова призвала избиркомы серьезнее подходить к голосованию на придомовых территориях.

Поводом стало видео из Владивостока, выложенное в социальные сети в четверг. На нём видно, что урна для голосования находится в багажнике автомобиля, припаркованного в одном из дворов города.

Прошу всех коллег - возьмите под личный контроль все голосование, которое проходит на придомовых территориях. Элла Памфилова, председатель Центризиркома РФ

Она призвала коллег "не давать повода" усомниться в отсутствии нарушений при голосовании по поправкам.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Будаев подтвердил, что придомовое голосование во дворе во Владивостоке соответствовало закону, так как оно было зарегистрировано и там присутствовал наблюдатель.

Ранее Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями.

Видео: Вконтакте / NR