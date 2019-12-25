Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала не устраивать истерику по поводу трёхдневного голосования. Её слова приводит ТАСС.
Она не разделяет ужаса от такого решения.
У нас половина стран Европы постоянно проводят выборы, да и во многих странах не только на протяжении трех дней.
Элла Памфилова, глава ЦИК
По её словам, сейчас созданы все условия для партий и кандидатов, чтобы выборы были максимально честными и прозрачными. У партий, считает она, есть возможность привлечь максимальное количество наблюдателей и обеспечить контроль на каждой стадии выборов.
Не надо прикрывать свою политическую немощь своим неумением привлечь сторонников.
Ранее ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре.
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