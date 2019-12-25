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Памфилова призвала не устраивать истерику по поводу трёхдневного голосования
Сегодня, 11:50
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matveyvn

Памфилова призвала не устраивать истерику по поводу трёхдневного голосования

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По её словам, сейчас созданы все условия для партий и кандидатов.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала не устраивать истерику по поводу трёхдневного голосования. Её слова приводит ТАСС.

Она не разделяет ужаса от такого решения.

У нас половина стран Европы постоянно проводят выборы, да и во многих странах не только на протяжении трех дней.

Элла Памфилова, глава ЦИК

По её словам, сейчас созданы все условия для партий и кандидатов, чтобы выборы были максимально честными и прозрачными. У партий, считает она, есть возможность привлечь максимальное количество наблюдателей и обеспечить контроль на каждой стадии выборов.

Не надо прикрывать свою политическую немощь своим неумением привлечь сторонников.

Ранее ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре.

Теги: выборы, памфилова, цик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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