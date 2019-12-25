Глава ЦИК призвала "баб-ежек" стать наблюдателями 24 июня.

Элла Памфилова пригласила скептиков в наблюдатели на голосование по поправкам в Конституцию. Об этом чиновница заявила во время заседания Центральной избирательной комиссии. Памфилова отметила, что все те, кто ведет себя по принципу "Баба-яга против", могут стать наблюдателями на мероприятии.

Я ещё раз обращаюсь ко всем критикам и скептикам, я прошу всех разновидностей вот этих "баб-ёжек", которые все против, в гости к нам. Пожалуйста, становитесь все наблюдателями, чтоб ваш скептицизм развеялся Элла Памфилова, глава ЦИК России

Чиновница отметила, что представители Общественной палаты России не собираются "фильтровать" наблюдателей. Элла Памфилова призывает активистов самостоятельно убедиться в этом, а не "просто болтать".

Памфилова объяснила, как будет проходить голосование на дому.