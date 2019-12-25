Памфилова заявила об "отписках" прокуратуры Петербурга по обращениям о принуждении к голосованию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло с 25 по 1 июля.

На заседании ЦИК Элла Памфилова вновь обратилась к теме принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. По ее словам, прокуратура Петербурга не реагирует на подобные сообщения в достаточной мере.

Глава центризбиркома поблагодарила губернатора города за "последовательную работу с обращениями ЦИК России о применении админресурса на общероссийском голосовании", однако также обратила внимание на "отписки" со стороны прокуратуры. В это же время прокуратуры других регионов дают обстоятельные ответы, заявила Памфилова.

Ранее к Александра Беглову обратился депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский. Он попросил прояснить ситуацию с принуждением бюджетников к досрочному голосованию. По словам градоначальника, власти лишь информировали о его проведении, чтобы не допускать массового скопления людей на участках 1 июля.

Фото: ЦИК