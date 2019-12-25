Беглов ответил на письмо депутатов о принуждении бюджетников к голосованию

Градоначальник объяснил, что власти лишь помогали избиркомам.

Губернатор Петербурга ответил на коллективный запрос депутатов Петербурга о принуждении "бюджетников" к досрочному голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский на своей странице в Facebook.

По словам Александра Беглова, исполнительные органы и органы местного самоуправления оказывали содействие избиркомам по информированию граждан о проведении общероссийского голосования. Для исключения массового скопления людей также проводилось информирования о досрочном голосовании.

1 июля 2020 года общероссийское голосование завершено, при этом сведения о нарушениях порядка общероссийского голосования в Санкт-Петербурге в настоящее время отсутствуют.

заключил Беглов.

Напомним, ранее петербуржцы пожаловались в ЦИК на принуждение к голосованию. Горожане обвинили в этом дминистрацию Кировского района, медицинские учреждения Кировского района, администрацию Курортного района, жилищный комитет города и городской комитет по культуре.

Фото: Piter.TV