Проголосовать за каждую правку отдельно нельзя, так как их "целая книга".

Элла Памфилова объяснила "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию. Глава ЦИК считает, что проголосовать отдельно по каждому пункту невозможно. Об этом чиновница рассказала на Общероссийском электоральном медиафоруме.

Если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться напомнила спикер

У Главы ЦИК спросили, что делать, если одна из поправок не нравится, а остальные - приемлемы. Памфилова сравнила ситуацию с комплексным обедом, в котором есть блюдо,которое не хочется есть. Перед человеком встает выбор отказаться от покупки всего обеда, либо не обращать внимание на то, что не нравится.

В ЦИКе добавили, что у каждого россиянина есть возможность внимательно ознакомиться со всеми правками до голосования. Там считают, что большинство параметров волнуют население одинаково. Важно закрепить эти пункты.

Ранее Комитет Думы поддержал введение ответственности за нарушения на голосовании по Конституции.

Видео: YouTube/ЦИК России