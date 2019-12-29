Комитет Думы поддержал введение ответственности за нарушения на голосовании по Конституции

При этом новых видов нарушений в УК не будет.

Комитет по госстроительству и законодательству поддержал введение ответственности за нарушения на голосовании по Конституции и предложил депутатам принять соответствующий закон.

В частности, предлагается распространить существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах. Депутаты хотят сделать её актуальной и для голосования по поправкам в Конституцию.

По нынешним нормам нарушителям может грозить до четырех лет лишения свободы. При этом депутаты не устанавливают новые виды уголовных наказаний.

Предлагается внести изменения в статьи 141, 142, 142.2 УК РФ.

Ранее ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции.