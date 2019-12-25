Памфилова объяснила, как будет проходить голосование на дому

Глава ЦИК раскрыла порядок организации голосования по поправкам в Конституцию на дому.

Элла Памфилова объяснила, как будет проходить голосование по внесению правок в Конституцию на дому. Об этом чиновница рассказала на заседании Центральной избирательной комиссии.

Голосование вне избирательных участков будет проводиться на протяжении шести дней до 24 июня. Россияне, которые не могут самостоятельно посетить участок смогут проголосовать "бесконтактно" в домашних условиях. Для этого населению не придется писать заявление. О своем желании необходимо по телефону уведомить комиссию. Специалисты договорятся об удобном времени для своего прихода.

И в это время вот по договоренности обязательно приходит комиссия вместе с наблюдателями, если вдруг кто-то из прессы выскажет такое пожелание Элла Памфилова, глава ЦИК

По словам чиновницы, комиссия в обязательном порядке будет проводить дезинфекцию дверных ручек, звонка. На ручку двери будет повешен пакет с бюллетенем, квитком с паспортными данными, а также средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), антисептическая салфетка и буклет с разъяснениями.

Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по поправкам в Конституции.