Памфилова: "Электронное голосование пока рано распространять на всю Россию"

Эксперимент во всех городах страны не принесет должной эффективности.

Глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова рассказала, что не считает, что Россия готова к проведению электронного голосования. По мнению эксперта, распространять систему на всю страну пока что рано. Об этом спикер заявила изданию "Коммерсантъ".

Памфилова добавила, что на данный момент страна не имеет необходимой технической подготовки. В связи с этим электронное голосование не будет целесообразным для, например, труднодоступных и отдаленных населенных пунктов и городов.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что регионы, которые желают поучаствовать в эксперименте, должны предварительно подготовить законодательную базу. Важным критерием также станет обеспечение максимальной безопасности и соблюдения тайны голосования.

Ранее Piter.tv писал о том, что на 10 сентября в Петербурге не подвели итоги муниципальных выборов.

Видео: Yotube/sotavision, БИЗНЕС Online