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Палеонтологи нашли на Фабрике Олофа мшанок и брахиоподов возрастом 470 млн лет
Сегодня, 11:44
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nastya960

Палеонтологи нашли на Фабрике Олофа мшанок и брахиоподов возрастом 470 млн лет

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Палеонтологи предполагают, что известняк был привезен из-под Кингисеппа.

На цокольном этаже Фабрики белья П. Е. Олофа на Лесном проспекте обнаружили останки организмов, которым примерно по 470 миллионов лет. Об этом сообщили в группе "Кружок любительской палеонтологии".

Разнообразие фоссилий налицо — трилобиты, морские пузыри, мшанки, брахиоподы, морские лилии.

Кружок любительской палеонтологии

Палеонтологи предполагают, что известняк был привезен из-под Кингисеппа. В здании нашли не только срезы окаменелостей, но почти и целых животных, торчащих из стены.

Летов в отделке дома в Петербурге нашли следы древних организмов.

Фото: ВК/ Кружок любительской палеонтологии

Теги: лесной проспект, паленонтологи, фабрика белья олафа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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