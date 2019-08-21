Палеонтологи нашли на Фабрике Олофа мшанок и брахиоподов возрастом 470 млн лет

Палеонтологи предполагают, что известняк был привезен из-под Кингисеппа.

На цокольном этаже Фабрики белья П. Е. Олофа на Лесном проспекте обнаружили останки организмов, которым примерно по 470 миллионов лет. Об этом сообщили в группе "Кружок любительской палеонтологии".

Разнообразие фоссилий налицо — трилобиты, морские пузыри, мшанки, брахиоподы, морские лилии. Кружок любительской палеонтологии

Палеонтологи предполагают, что известняк был привезен из-под Кингисеппа. В здании нашли не только срезы окаменелостей, но почти и целых животных, торчащих из стены.

Летов в отделке дома в Петербурге нашли следы древних организмов.

Фото: ВК/ Кружок любительской палеонтологии