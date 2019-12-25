В отделке дома в Петербурге снова нашли следы древних организмов

Крупные фрагменты панцирей и раковин можно увидеть на 5-ой Советской улице.

В понедельник, 27 июля, на фасаде дома №45 на 5-ой Советской улице были обнаружены следы древних организмов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Здание стало бизнес-центром, в отделке которого можно разглядеть ордовикские окаменелости. Фрагменты вымерших морских стали частью известняка миллионы лет назад. Отмечается, что некоторым останкам может быть около 480 миллионов лет.

Палеонтолог пояснил, что известняк – ил, спрессованный за миллионы лет и превращенный в камень. В Ленобласти было теплое море, животные там плавали, умирали, погружались в ил, который превращался в камень и которым теперь отделывают постройки.

Ранее мы писали, что в следующем году в Ленобласти откроется палеонтологический парк.

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