Piter.tv увидел, кто ищет и находит доисторические реликвии в Петербурге

Создатель проекта "Палеогород" рассказал, что в Северной столице забыли трилобиты, моллюски и морские ежи.

Петербург и Ленобласть буквально кишат древними окаменелостями: трилобиты и аммониты можно без труда найти на вокзалах, в метро, торговых центрах и театрах, в стенах больниц и жилых домов.

Популяризировать палеонтологию помогает программист Антон Барашенков. На своей странице в Instagram он рассказывает, кто жил вместо нас сотни миллионов лет назад и как найти трилобита в большом городе.

В Петербурге трилобит – главный символ, потому что здесь они в отличной сохранности попадаются, даже в таком виде, мало где в мире вы можете найти. Обычно осколки и кусочки, а здесь часто попадаются целыми, и вы можете рассмотреть все его строение. Антон Барашенков, основатель проекта "Палеогород"

Секрет в том, что древние ископаемые сохранились в известняке, из которого еще при Петре строили здания. Ленобласть – уникальное место для геологов. Недалеко от деревни Попово можно увидеть породы разных периодов. А если повезет – найти собственного древнего моллюска или морского ежа.

Особенность этого места в том, что это образцовый разрез. В таком спрессованном виде есть все основные слои, по которым можно изучать геологию края. Антон Барашенков, основатель проекта "Палеогород"

Нашей съемочной группе удалось отыскать одного из древних жителей Ордовикского периода. Это эндоцерас, раньше он был гигантским моллюском с длинной раковиной – сильным и опасным хищником и питался теми самыми трилобитами.

Здесь вы видите представителя Ордовикской фауны в Ленобласти. Это раковина древнего головоногого моллюска Эндоцериды. Они иногда достигали огромных размеров до 5-7 метров и напоминали горизонтальные плавающие фонарные столбы. Антон Барашенков, основатель проекта "Палеогород"

Сейчас Антон разрабатывает проект "Палеогород" – карту окаменелостей Петербурга, где любой желающий сможет поделиться собственной древней находкой или узнать, что в фасаде его дома живет трилобит с миллионной историей.

Фото и видео: Piter.TV