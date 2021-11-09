Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев

Пограничники Польши остановили нелегальное пересечение границы со стороны Белоруссии.

Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили свыше трех тысяч беженцев. Пресс-секретарь кабинета министров Варшавы Петр Мюллер заявил журналистам о том, что в непосредственной близости к государственной границе находится до четырех тысяч мигрантов, которые хотят попасть в Евросоюз.

Известно, что первая группа иностранцев пыталась вечером 8 ноября незаконно попасть на территорию Польши. Нелегальные действия были остановлены, после чего нарушители разбили лагерь у границы. Министерство обороны Польши показало этот объект с высоты птичьего полета при помощи дрона.

Службам МВД и солдатам удалось остановить первую массовую попытку форсировать границу. Сейчас мигранты разбили лагерь в районе Кузницы. За ними постоянно следят белорусские службы. пресс-служба Минобороны Польши

В Белоруссии заявили о более двух тысячах беженцев на границе с Польшей.

Фото и видео: Twitter/PolskaPolicja