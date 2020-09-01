В Белоруссии заявили о более двух тысячах беженцев на границе с Польшей

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что недалеко от польской границы находятся от 3 до 4 тысяч нелегальных мигрантов.

Более двух тысяч беженцев находятся перед заграждениями на границе с Польшей. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

В ЕС они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Белоруссии они не рассматривают как место пребывания. пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что недалеко от польской границы находятся от 3 до 4 тысяч нелегальных мигрантов.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о стрельбе со стороны Польши.