Пакистанский фрегат "Зульфикар" прибыл в Петербург на военно-морской парад

Сегодня фрегат перейдет в Кронштадт для генеральной репетиции.

Накануне, 20 июля, в Петербург прибыл фрегат "Зульфикар" военно-морских сил Пакистана. Он встал на якорь в центре Северной столицы, на набережной лейтенанта Шмидта. Фрегат будет принимать участие в генеральной репетиции Главного военно-морского парада, которая пройдет 22 июля.

Также пакистанский корабль станет участником парада. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что сегодня, 21 июля, фрегат пройдет в Кронштадт, чтобы поучаствовать в репетиции, передает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. На параде Дня ВМФ придут также фрегаты из Индии и Ирана.

Ранее мы писали, что проезд по участку ЗСД сделают бесплатным на время репетиции и проведения парада ВМФ.

Фото: Piter.tv