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Пакистанский фрегат "Зульфикар" прибыл в Петербург на военно-морской парад
Сегодня, 9:14
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Пакистанский фрегат "Зульфикар" прибыл в Петербург на военно-морской парад

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Сегодня фрегат перейдет в Кронштадт для генеральной репетиции.

Накануне, 20 июля, в Петербург прибыл фрегат "Зульфикар"  военно-морских сил Пакистана. Он встал на якорь в центре Северной столицы, на набережной лейтенанта Шмидта. Фрегат будет принимать участие в генеральной репетиции Главного военно-морского парада, которая пройдет 22 июля.

Также пакистанский корабль станет участником парада. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что сегодня, 21 июля, фрегат пройдет в Кронштадт, чтобы поучаствовать в репетиции, передает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. На параде Дня ВМФ придут также фрегаты из Индии и Ирана.

Ранее мы писали, что проезд по участку ЗСД сделают бесплатным на время репетиции и проведения парада ВМФ.

Фото: Piter.tv

Теги: день вмф, зульфикар, кронштадт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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