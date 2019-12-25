Проезд по участку ЗСД сделают бесплатным на время репетиции и проведения парада ВМФ

Ограничения будут действовать 22 и 25 июля, но возможны изменения.

Водители смогут воспользоваться бесплатным проездом по ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта в дни репетиций и проведения Дня Военно-морского флота. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Проезд будет бесплатным 22 и 25 июля с 10:00 до 14:00. Решение было принято для "оптимизации транспортной обстановки".

На этой неделе будут действовать ограничения движения. 22 июля с 09:00 до 14:00 и с 21:00 24 июля по 15:00 25 июля будут закрыты для движения Дворцовый мост, Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проспект и проезд, Английская набережная на участке от Сенатской площади до Благовещенского моста, Дворцовая набережная, Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Дворцовый проезд, Невский проспект от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта, Университетская набережная, Биржевая площадь, Мраморный переулок, Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

Ограничения будут действовать и на мостах. С 09:00 до 14:00 22 июля и 25 июля с 07:00 до 14:00 будет не проехать по Троицкому мосту, Благовещенскому мосту. В это же время 22 июля и с 04:00 до 14:00 25 июля закроют проезд по Литейному мосту.

Также ряд ограничений движения будет действовать в Кронштадте. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

На празднике петербуржцы увидят ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Пётр Моргунов", корвет "Гремящий, самолёты Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолет-амфибия Бе-200 и Бе-12, самолёты Ту-142МК, Ан-140, транспортные самолёты Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочный Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31.

Фото: Piter.TV