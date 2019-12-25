Падение промпроизводства в России в октябре ускорилось до 5,9%

Данные показатели совпали с прогнозами экономистов.

Падение промышленного производства в России в октябре ускорилось до 5,9%. Об этом сообщает "Росстат".

В сентябре эти темпы ускорялись до 3,6%. Данные показатели совпали с прогнозами экономистов, которые, по опросу "Интерфакса", прогнозировали падение на 5,8%.

В августе 2020 года падение темпов промышленного производства составило 4,2% (7,2% по предыдущей оценке), в июле - 5,9% (8,1%), в июне - 7,1% (9,4%), в мае - 7,9% (9,6%), в апреле - 4,5% (6,6%), в марте был рост на 2,4%.

Ранее Новак назвал свои основные задачи на посту вице-премьера. По словам чиновника, приоритетом для него станет реализация экспортного потенциала России, а также решение социальных проблем, связанных с энергетикой.

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