СК возбудил уголовное дело после падения наледи на пожилую петербурженку

64-летняя женщина получила травмы на проспекте Просвещения.

После падения наледи с козырька крыши на пожилую петербурженку было заведено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Происшествие случилось в понедельник, 19 декабря, у дома №68 к1 по проспекту Просвещения. Предварительно сообщается, что на 64-летнюю женщину упал кусок наледи, в результате чего она получила травмы.

Представители следственного комитета выполнили осмотр на месте инцидента. Уголовное дело возбудили по факту выполнения работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Детали произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что после падения 88-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело.

Фото: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб