После падения 88-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Петербурге по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с травмированием 88-летнего мужчины в результате падения. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что СПб ГУДП "Центр", обслуживающим перекресток улицы Ораниенбаумская и Чкаловского проспекта, не принято надлежащих мер по очистке дороги от снега и наледи. В результате днём 14 декабря на этом месте упал 88-летний петербуржец. Он получил травмы и многочисленные переломы.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее водителя снегоуборочной машины, сбившего пенсионерку, поблагодарили за "профессионализм".

Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга