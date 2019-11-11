Падение мужчины с Литейного моста попало на видео

На данный момент неизвестно, удалось ли найти мужчину.

Накануне мужчина оказался в Неве после прыжка с Литейного моста. Видео с момента происшествия поступило в распоряжение Piter.TV.

Инцидент случился около 23 часов 25-го июня. На место прибыли спасатели, к работе подключили водолазов для поиска петербуржца. По словам очевидцев, его унесло течением от моста. На кадрах видно, что на мосту также находились другие люди, их поразило происходящее, однако они не успели остановить мужчину.

Новой информации пока не поступало.

В начале июня возлюбленные прыгнули с Володарского моста. Женщину удалось спасти.

Видео: Piter.TV