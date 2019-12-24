Жители Канска уверены, что ночью около города упал метеорит.

Падение метеорита в российском регионе попало на видео. О необычном явлении рассказали очевидцы в социальных сетях. Соответствующее видео опубликовали представители паблика города Канска, расположенного в Красноярском крае. Местные жители рассказали, что неопознанный объект упал на землю с неба в ночь с 18 на 19 мая. Событие попало на запись с камеры видеофиксации.

Жители региона объяснили, что метеорит мог упасть около 22:40 часов вечера по местному времени (18:40 по московскому времени). Объект двигался в сторону земли с большой скоростью, а после исчез в нескольких десятках метров от земли. В паблике во "Вконтакте" пользователи соцсети написали, что видели метеорит в Канском, Курагинском, Минусинском, Каратузском и другим районах. Многие также сообщили, что слышали громкий звук, напоминающий взрыв.

Над моей головой во дворе очень низко пролетел метеорит, да так, что осветил весь двор. Через минуту раздался сильный взрыв звуковой волной жительница Канска Татьяна

В МЧС по региону заявили, что не получали от жителей города жалоб по поводу ночного происшествия.

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