Девятиклассник упал с металлической конструкции в промзоне на проспекте Науки

Подросток самостоятельно проник на огороженную территорию.

В ночь на вторник, 20 декабря, в дежурную часть поступила информация о госпитализации 15-летнего подростка после падения с 13 метров. Мальчик сорвался с металлоконструкции в промзоне на проспекте Науки. Об этом стало известно Piter.TV.

Школьник рассказал, что около 23:00 понедельника он самостоятельно поднялся на металлическую конструкцию на огороженной забором территории, оступился и упал. Скорую помощь вызвали прохожие.

Пострадавшего доставили в больницу с кататравмой, сочетанной травмой, переломом носа, пневмотораксом, закрытой травмой живота, разрывом нижнего полюса селезенки, в тяжелом состоянии. Семья подростка неполная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный ворвался в квартиру 94-летней петербурженки, заклеил ей рот скотчем и ограбил.

Фото: Piter.TV