Девятиклассник упал с металлической конструкции в промзоне на проспекте Науки

В ночь на вторник, 20 декабря, в дежурную часть поступила информация о госпитализации 15-летнего подростка после падения с 13 метров. Мальчик сорвался с металлоконструкции в промзоне на проспекте Науки. Об этом стало известно Piter.TV.
Школьник рассказал, что около 23:00 понедельника он самостоятельно поднялся на металлическую конструкцию на огороженной забором территории, оступился и упал. Скорую помощь вызвали прохожие.
Пострадавшего доставили в больницу с кататравмой, сочетанной травмой, переломом носа, пневмотораксом, закрытой травмой живота, разрывом нижнего полюса селезенки, в тяжелом состоянии. Семья подростка неполная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.
Ранее мы сообщили о том, что неизвестный ворвался в квартиру 94-летней петербурженки, заклеил ей рот скотчем и ограбил.
Фото: Piter.TV
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