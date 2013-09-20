Неизвестный ворвался в квартиру 94-летней петербурженки, заклеил ей рот скотчем и ограбил

Мужчина повалили пенсионерку на пол, потребовал отдать ему драгоценности и деньги.

Вечером вторника, 20 декабря, в дежурную часть поступило сообщение от 56-летней женщины об ограблении её 94-летней матери. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявительница рассказала, что в квартиру пенсионерки по проспекту Науки ворвался неизвестный, заклеил ей рот скотчем и потребовал кошелёк. Сама бабушка сообщила, что примерно в 16:00 она открыла входную дверь незнакомцу, который повалил её на пол коридора квартиры, потребовал отдать драгоценности и денежные средства. Из кошелька злоумышленник забрал 2 тыс. рублей, после чего скрылся.

Судя по описанию, на вид преступнику 25-30 лет, рост 175-180см, одет в синюю куртку с капюшоном, темные штаны и черные очки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина ограбил букмекерскую контору на Испытателей.

Фото: Piter.TV