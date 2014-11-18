Во время ночной грозы в Петербурге рухнуло 10 деревьев

Напомним, что ненастье посетило Северную столицу в тёмное время суток. Порывы ветра в городе достигли 12 м/c.

В ночь на четверг, 17 августа, штормовой ветер повалил 10 деревьев на территории Северной столицы. О последствиях прошедшей грозы рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, что ненастье посетило Северную столицу в тёмное время суток. Порывы ветра в городе достигли 12 м/c. Помимо рухнувших деревьев, спасатели сообщили также о четырёх повреждённых авто. Пострадавших от стихии нет.

Кроме того, с 2:00 по московскому времени пожарно-спасательные подразделения 10 раз выезжали на ликвидацию последствий грозы.

Ранее мы сообщили о том, что 4 собаки погибли при пожаре в приюте "Ильинка".

Фото: Pxhere