  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время ночной грозы в Петербурге рухнуло 10 деревьев
Сегодня, 14:56
121
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Во время ночной грозы в Петербурге рухнуло 10 деревьев

0 0

Напомним, что ненастье посетило Северную столицу в тёмное время суток. Порывы ветра в городе достигли 12 м/c.

В ночь на четверг, 17 августа, штормовой ветер повалил 10 деревьев на территории Северной столицы. О последствиях прошедшей грозы рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, что ненастье посетило Северную столицу в тёмное время суток. Порывы ветра в городе достигли 12 м/c. Помимо рухнувших деревьев, спасатели сообщили также о четырёх повреждённых авто. Пострадавших от стихии нет.

Кроме того, с 2:00 по московскому времени пожарно-спасательные подразделения 10 раз выезжали на ликвидацию последствий грозы.

 Ранее мы сообщили о том, что 4 собаки погибли при пожаре в приюте "Ильинка".

Фото: Pxhere

Теги: гроза, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии