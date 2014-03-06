"Напольных" пациентов Покровской больницы спрятали от Роспотребнодзора

Больных прятали в кабинетах и процедурных.

Сегодня стало известно, что накануне 20 марта во время проверки Роспотребнадзора в Покровской больнице из коридоров исчезли все больные, которые ранее были размещены там на топчанах.

Об этом сообщила одна из сотрудниц больницы, которая пожелала остаться неизвестной. По ее словам Роспотребнадзор "ходил по отделениям", но, например, на кухню его представители так и не зашли. При этом волшебным образом многочисленные больные, которым не хватило койко-мест в палатах, из коридоров исчезли. "Куда их дели — для всех загадка, потому что скорые приезжают одна за другой", — рассказывает она.

Позже между собой младший медперсонал обсуждал, что больных прятали в кабинетах и процедурных.

Напомним, накануне в сети появились фотографии из коридора Покровской больницы где видно, что пациенты спят на топчанах в коридорах.

Фото: Telegram / Нечаянная радость