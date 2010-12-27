В Покровской больнице пациентов размещают на полу в коридорах

Пациенты лежат в коридорах на топчанах и на полу.

В Петербурге отделение неврологии Покровской больницы на Васильевском острове оказалось переполнено, об этом пишет "Доктор Питер".

Неврологическое отделение Покровской больницы переполнено. Пациенты лежат в коридоре не только на кроватях, но на топчанах и даже на полу. В больнице объясняют, что не могут отказать в госпитализации нуждающимся.

Как рассказал изданию автор фото, он тоже пролежал две ночи в коридоре, правда, на кровати.

Мне сказали, что мест в палатах нет, и предварительно взяв расписку о том, что я согласен на временное пребывание в коридоре, разместили на кровати. Уточнил мужчина

Со слов пациента, размещение на полу другого петербуржца связано с тем, что тот просто побоялся упасть с предложенного топчана.

Многие поступают в таком состоянии, когда круговерть в голове, слабость, - говорит петербуржец. - Это же неврологическое отделение. Одно неловкое движение и можно упасть с этой скамейки.Такие случаи уже были. Причем вчера, когда на отделении проходили выборы президента, топчанов этих не было, а кровати сдвинули в конец коридора. Рассказывает пациент

"Доктор Питер" обратился за комментарием к главному врачу Покровской больницы Марине Бахолдиной. Она заявила, что ни разу не сталкивалась с подобной проблемой.

Я работаю в больнице 20 лет и впервые о таком слышу. Сказала она

Фото: Telegram / Нечаянная радость