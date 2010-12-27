Из Александровской больницы сбежала прооперированная пациентка

У девушки закрытая черепно-мозговая травма и на головном мозге была сделана операция, к тому же, из-за сильной травмы у нее не закрывается один глаз.

На выходных из 2-го нейрохирургического отделения Александровской больницы после операции сбежала пациентка. Об этом сообщают городские СМИ.

В воскресенье, 2 сентября, в полицию обратился врач отделения. Он заявил, что с семи до девяти вечера из больницы сбежала 25-летняя пациентка. У девушки закрытая черепно-мозговая травма и на головном мозге была сделана операция, к тому же, из-за сильной травмы у нее не закрывается один глаз.

Сотрудники разыскивают сбежавшую девушку, ведется расследование дела.

Ранее полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа прооперировали в Испании.

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