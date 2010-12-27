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Полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа прооперировали в Испании
Сегодня, 19:31
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IRINA_CHALKINA
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Полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа прооперировали в Испании

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Операция прошла успешно.

В пятницу, 24 августа, в Барселоне успешно прооперировали полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа. Сообщили в пресс-службе клуба.

В течение двух недель он будет проходить реабилитацию в Барселоне, после чего вернется в Петербург

отметили в пресс-службе

Напомним, что Нобоа повредил переднюю крестообразную связку правого коленного сустава во время матча "Зенит" - "Урал". Теперь эквадорский полузащитник сможет играть только через полгода.

Ранее мы сообщали, что футболисты "Зенита" вышли на поле в футболках с рисунком пингвина. Так, спортсмены поддержали Нобоа.

Фото: пресс-служба "Зенит"

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Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

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