Полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа прооперировали в Испании

Операция прошла успешно.

В пятницу, 24 августа, в Барселоне успешно прооперировали полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа. Сообщили в пресс-службе клуба.

В течение двух недель он будет проходить реабилитацию в Барселоне, после чего вернется в Петербург отметили в пресс-службе

Напомним, что Нобоа повредил переднюю крестообразную связку правого коленного сустава во время матча "Зенит" - "Урал". Теперь эквадорский полузащитник сможет играть только через полгода.

Ранее мы сообщали, что футболисты "Зенита" вышли на поле в футболках с рисунком пингвина. Так, спортсмены поддержали Нобоа.

Фото: пресс-служба "Зенит"