  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пациентка петербургской больницы погибла под окнами палаты
Сегодня, 20:14
237
lizapoluda

Пациентка петербургской больницы погибла под окнами палаты

0 0

У женщины было диагностировано тяжелое заболевание легких.

Пациентка петербургской больницы №15 была найдена мертвой под окнами своей палаты. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на родственницу погибшей.

По словам сестры 63-летней женщины, о трагедии сообщили рано утром сотрудники хирургического отделения. Пациентка разбилась, несмотря на то, что ее соседка громко позвала на помощь.

В больницу погибшая была доставлена во вторник, 8 сентября, так как не могла дышать без специального аппарата в связи с тяжелым повреждением легких. Кроме того, в карточке у пациентки поставили пометку о положительном тесте на коронавирусную инфекцию, но не сообщили об этом родственникам.

В Комздраве сообщили, что информация о звавшей врачей соседке не подтверждается,  а пациентка получала необходимую ей помощь до инцидента.

Ранее мы рассказали о том, что в Петергофе обнаружен частично скелетированный труп мужчины в камуфляже.

Фото: Pixabay

Теги: больница, пациент, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии