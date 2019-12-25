В Петергофе обнаружен частично скелетированный труп мужчины в камуфляже

Покойника нашла женщина по пути в Ломоносов.

В пятницу, 11 сентября, женщина нашла труп на берегу Финского залива в Петергофе. На покойнике была камуфляжная форма. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, тело мужчины было обнаружено по пути в Ломоносов, который пролегал через грунтовую дорогу от церкви Серафима Соровского. Вызов в полицию поступил от знакомого женщины.

Как установили правоохранители, прибывшие на место, труп частично скелетирован. Его возраст пока не определен.

Причину мсмерти сейчас устанавливают специалисты морга Николаевской больницы.

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Фото: Pixabay