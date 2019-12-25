Из окна больницы на Гастелло выпала пациентка с психическим заболеванием

Известно, что девушка не ориентировалась в окружающей обстановке.

В пятницу, 14 августа, из окон реанимационного отделения петербургской больницы на улице Гастелло выпала девушка. Как стало известно Piter.TV, пациентка с психическим заболеванием упала с шестого этажа, оступившись.

Падение привело к травмам живота и грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травме, разрыву селезенки. 23-летнюю девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что уроженка Краснодарского края состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не ориентируется в окружающей обстановке.

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