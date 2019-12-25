В Парголово жена нашла онкобольного супруга застреленным

Утром 10 августа в полицию позвонила пожилая жительница Парголово. Как стало известно Piter.TV 71-летняя женщина нашла своего мужа мертвым в квартире на улице Михаила Дудина.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 72-летний пенсионер скончался от огнестрельного ранения в сердце. Рядом с телом нашли охотничье оружие, шесть патронов и одну гильзу. Известно, что мужчина был онкологическим больным и мог решить уйти из жизни самостоятельно.
Ранее мы рассказывали, что тихвинская школьница-беглянка сломала позвоночник, упав с третьего этажа.
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