В Парголово жена нашла онкобольного супруга застреленным

Пуля из охотничьего ружья пришлась прямиком в сердце.

Утром 10 августа в полицию позвонила пожилая жительница Парголово. Как стало известно Piter.TV 71-летняя женщина нашла своего мужа мертвым в квартире на улице Михаила Дудина.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 72-летний пенсионер скончался от огнестрельного ранения в сердце. Рядом с телом нашли охотничье оружие, шесть патронов и одну гильзу. Известно, что мужчина был онкологическим больным и мог решить уйти из жизни самостоятельно.

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