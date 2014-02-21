Врач Покровской больницы рассказал о спасении пациентов с инфарктом

За счёт современных методов лечения смертность от недуга по стране снизилась в 10 раз.

В последние годы смертность от инфаркта миокарда в стране снизилась приблизительно в 10 раз, однако стоит помнить о важности борьбы со страшным недугом. О том, какими средствами побеждают инфаркт в наше время изданию "Петербургский дневник" рассказал заведующий отделением реанимации Городской Покровской больницы Дмитрий Николаев.

Специалист отметил, что пациенты, у которых диагностирована острейшая стадия инфаркта миокарда, отправляются операционную через реанимационное отделение. На анализы и прочие процедуры выделяется около 10 минут. От скорости и профессионализма врачей зависит шанс на сохранение жизни, так как в большинстве случаев инфаркт вызван закупоркой тромбом артерии. Это приводит к закупорке артерии и кислородному голоданию.

Исходно сердце должно сокращаться всеми стенками, работая, как насос, прокачивая кровь по всему организму, а после инфаркта и формирования рубца кровь прокачивается сердцем плохо, в работе участвует только оставшийся здоровый миокард, что приводит к задержке жидкости, развиваются отеки, одышка. Поэтому задача врачей – как можно быстрее спасти клетки, которые находятся в состоянии кислородного голодания из-за закупоренной артерии. Крайне важно доставить человека в стационар, где есть отделение рентгенхирургических методов лечения. Дмитрий Николаев, заведующий отделением реанимации Городской Покровской больницы

Также медик рассказал о возможных начальных симптомах инфаркта. К ним относятся чувство страха, паники, сильные боли, ощущение дискомфорта в груди, нижней челюсти и левой руке. Такие симптомы опасны, их нельзя игнорировать, подчеркнул Николаев.

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Фото: Piter.TV