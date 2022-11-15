Стало известно, в каком возрасте чаще всего рожают петербурженки

Всё чаще встречаются женщины, которые хотят родить ребёнка после 40 лет.

Чаще всего петербурженки рожают в возрасте от 29 до 35 лет. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала врач городской больницы имени Семашко Анна Новгородова.

По словам акушера-гинеколога, в этом возрасте бывают как первые, так и повторные роды. При этом, всё чаще встречаются женщины, которые хотят родить ребёнка после 40 лет.

Анна Новгородова напомнила, что рекомендованный возраст для беременности – 25-35 лет.

В Ленобласти за прошлую неделю родились семь пар двойняшек.

Фото: pxhere.com