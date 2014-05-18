Пациенты больницы № 15 в Петербурге нашли клопов в матрасах

В городской больнице 15 сообщили о клопах и споре пациентов с персоналом.

Пациентка хирургического отделения городской больницы № 15 в Санкт-Петербурге заявила о наличии клопов в палате. По ее словам, насекомые обнаружены в матрасах на кроватях. Женщина отметила, что медицинский персонал в грубой форме отказался заменить матрацы, передает Фонтанка.

Заявительница сообщила, что клопы ползали по стенам и постельному белью. Ее соседка по палате, по словам женщины, не спала всю ночь из-за многочисленных укусов. Утром пациентки осмотрели матрас соседки и, как утверждается, нашли в нем гнездо с личинками и живыми клопами.

По утверждению женщины, сотрудники больницы объяснили, что не могут исправить ситуацию, поскольку "в сестринской есть клопы". После конфликта, произошедшего на повышенных тонах, матрас и постельное белье пациенток были заменены.

В пресс-службе больницы сообщили, что принято решение об устранении проблемы. Представители учреждения заявили, что проведена разъяснительная работа с персоналом и выданы необходимые постельные принадлежности.

В комитете по здравоохранению сообщили, что информация о наличии клопов передана главному врачу. В ведомстве также отметили, что "дезинсекция проводится, но не всегда дает эффект".

Фото: freepik (wirestock)