К медучреждению оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые обезоружили нарушителя.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге пациент с ножом напал на врачей больницы №15. Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по городу и Ленобласти.

Как оказалось, инцидент произошел 19 марта. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал прямо в приемном покое. Сначала буйный пациент оскорблял медицинских сотрудников, а затем пригроpзил врачам ножом.

В итоге дебошира успокоили сотрудники вневедомственной охраны. Задержанного передали полицейским.

Ранее мы сообщали о том, что рецидивист с патронами вломился в квартиру на улице Зины Портновой.

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