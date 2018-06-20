Пьяный вандал закрасил памятник героям ВОВ в поселке Морозова

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".

Днем 9 апреля в поселке имени Морозова Ленобласти заметили разукрашенный памятник воинам 1-й стрелковой дивизии НКВД и жителям поселка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стелу, установленную на улице Мира, закрасили серебристой краской. Подозреваемого в вандализме удалось задержать по горячим следам. Им оказался 40-летний местный житель. Он признался, что закрашивал памятник героям ВОВ в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свой поступок мужчина не смог.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Ведется расследование.

Напомним, памятник был установлен в середине 1970-х гг. На постаменте — стела и 85-мм зенитная пушка 52-К. Рядом висит мемориальная доска, на которой написано: "Воинам Первой дивизии НКВД (46-я СД) и жителям поселка им. Морозова, защищавшим Ленинградскую землю на Невских рубежах".

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Фото: lenww2.ru/Алексей Седельников