Видео: неизвестный вандал оставил без лифта девятиэтажку в Выборге

Уже не в первый раз лифт в доме по адресу Ленинградское шоссе, 39 останавливается по вине вандалов.

В течение суток жители девятиэтажного дома по адресу Ленинградское шоссе, 39 в Выборге не могут нормально попадать в свои квартиры. Виной тому стал неизвестный вандал, выломавший двери лифта сразу на первом и восьмом этажах.

Удары злоумышленника оказались такой силы, что автоматические двери вместе с косяком почти провалились внутрь лифтовой шахты. Так или иначе, оборудование, необходимое для безопасного движения подъемного устройства оказалось повреждено и лифт остановился без возможности сдвинуться с места.

Бригада работников лифтремонта вместе с генеральным директором компании выехали на место, чтобы осмотреть проблемный объект. Также на место прибыл руководитель управляющей компании "Репола", в ответственности которой находится дом. Он рассказал о том, как часто лифт в этом доме становится объектом притяжения вандалов и как каждый раз, невзирая ни на что он оперативно ремонтируется.

Жильцы подъезда подозревают в порче общего имущества гражданина, проживающего в одной из квартир. По словам жильцов, он становится крайне агрессивным и неадекватным под действием алкоголя и вполне способен совершить подобные противоправные действия. Впрочем, пойман с поличным за порчей лифта, неоднозначный субъект не был, а потому вменять какую-либо вину на судебном уровне ему не представляется возможным.

Со слов сотрудников ООО "Лифтремонт", восстановление поврежденного подъемника займет не более суток. Впрочем, это никак не избавит лифт от возможных посягательств вандалов в будущем. Пользуясь возможностью, директор управляющей компании попросил на камеру жителей дома тщательнее следить, а также с большей заботой относиться к домовому имуществу.

Видео: Piter.TV