Пьяный российский пограничник вплавь добрался до Литвы

Утром 11 сентября "Газета.Ру" сообщила, что нетрезвого гражданина России задержали литовские пограничники. Мужчина незаконно переплыл границу государства в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел утром 9 сентября на территории реки Шяшуле. Пьяный русский сумел объяснить иностранцам, что он является сотрудником пограничной службы. У него не было найдено с собой никаких документов. В настоящий момент Генеральная прокуратура Литвы арестовала пловца на месяц.

Как стало известно, россиянин является жителем Калининграда. Он переплыл реку на спор. Сейчас ему грозит штраф до 200 тысяч или лишение свободы сроком до двух лет.