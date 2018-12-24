Пьяный мужчина хотел взорвать в Петербурге "нового русского" бомбой времен ВОВ

Через 25 минут после звонка его задержала полиция.

В Веселом Поселке в службу "112" позвонил пьяный аноним, который рассказал, что хочет совершить теракт. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, звонок поступил 19 марта в 08:25. Звонили с мобильного телефона, зарегистрированного на 49-летнего мужчину. Он заплетающимся языком сообщил, что находится на пересечении Большевиков и Народной улице и собирается совершить теракт. Аноним поведал, что у него всегда с собой бомба времен ВОВ, которую он нашел в земле. Свои планы злоумышленник обозначил так: хотел, мол, самоутвердиться, привлечь внимание общественности, бросить бомбу под колеса "новому русскому".

Через 25 минут на том самом перекрестке был задержан пьяный житель Костромской области. При нем и на прилегающей территории не было взрывчатых веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти подорвался мужчина при попытке распилить снаряд калибра 75 мм.

Фото: социальные сети ​​​​​​​