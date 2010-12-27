В Ленобласти подорвался мужчина при попытке распилить снаряд калибра 75 мм

Мужчина занимается сбором металлолома и в этот раз нашел снаряд времен ВОВ.

В Ленинградской области петербуржец подорвался на снаряде времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Взрыв произошел в садоводстве "Моряк" в Кировском районе 17 марта около 18:30. На месте ЧП было найдено тело хозяина дачи, 53-летнего безработного жителя Красногвардейского района. Он погиб от множественных ранений.

По данным следствия, мужчина собирал металлом. В этот раз он захотел распилить углошлифовальной машинкой артиллерийский снаряд калибра 75 мм времен ВОВ. В этот момент произошел взрыв.

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Фото: социальные сети