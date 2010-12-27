Снаряд времен ВОВ нашли у дома на проспекте Ветеранов

Артиллерийский боеприпас находился около жилых домов.

В Красносельском районе Петербурга специалисты из ГУ МЧС нашли боевой снаряд времен ВОВ. Объект находился около 171 дома по проспекту Ветеранов, в непосредственной близости от жилых зданий.

Первыми о находке сообщили очевидцы. Они увидели снаряд вечером 9 декабря. Сотрудники экстренного ведомства смогли увезти опасный предмет 10 декабря. Его направили на полигон для утилизации. В ликвидации снаряда привлекались сотрудники из Западного военного округа.

В ГУ МЧС по региону просят обращаться с подобными находками по телефонному номеру 01 или 112, 101. Со стационарного телефона можно звонить по номеру 8(812) 299-99-99.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец пытался провезти в метро мину времен ВОВ.

Фото: ГУ МЧС по СПб

