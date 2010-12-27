Петербуржец пытался провезти в метро мину времен ВОВ

Мужчину с разобранными боеприпасами задержали на станции "Рыбацкое".

В воскресенье, 8 декабря, на станции метро "Рыбацкое" задержали мужчину, который пытался пронести в подземку мину времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Подозрительного пассажира заметили сотрудники метрополитена. Во время досмотра они обнаружили у мужчины исторические боеприпасы, находящиеся в разобранном виде.

Петербуржца задержали. По факту случившегося ведется проверка. Полиция выясняет, как мина попала к мужчине.

Ранее мы писали, что в Петергофе обнаружили снаряд времен ВОВ.

Фото: Piter.TV