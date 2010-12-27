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Петербуржец пытался провезти в метро мину времен ВОВ
Сегодня, 11:02
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Alena_Zinovieva

Петербуржец пытался провезти в метро мину времен ВОВ

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Мужчину с разобранными боеприпасами задержали на станции "Рыбацкое".

В воскресенье, 8 декабря, на станции метро "Рыбацкое" задержали мужчину, который пытался пронести в подземку мину времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Подозрительного пассажира заметили сотрудники метрополитена. Во время досмотра они обнаружили у мужчины исторические боеприпасы, находящиеся в разобранном виде.

Петербуржца задержали. По факту случившегося ведется проверка. Полиция выясняет, как мина попала к мужчине.

Ранее мы писали, что в Петергофе обнаружили снаряд времен ВОВ.

Фото: Piter.TV

Теги: метро, метро петербурга, мина времен войны
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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